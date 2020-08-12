Все не так, як в Україні

Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, які висновки Олександр Лукашенко зробив після "Майдану" в Україні

Він прокоментував ситуацію в Білорусі в ефірі програми пульс на телеканалі "112 Україна", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

З 9 серпня в Мінську та інших білоруських містах гримлять протести проти результатів президентських виборів. Відбуваються масові зіткнення активістів з силовиками, людей затримують, атакують водометами, світлошумовими гранами, кийками і навіть гумовими кулями. Андрій Пальчевський вважає, що хвиля народного гніву піднялася не просто так.

"Ми повинні бачити переваги та недоліки їхньої системи. Безперервні 26 років при владі-це монархічний термін, давайте називати речі своїми іменами. Це не єдиний випадок, коли люди висловлюють довіру своєму керівнику. Меркель минулого року йшла на четвертий термін, але мені здається, нікого шумовими гранатами в Німеччині не відганяли, гумовими кулями в жінок не стріляли і так далі", - підкреслив він.

Громадський діяч нагадав, що опозиційний кандидат Світлана Тихановська виїхала за кордон і зачитала звернення до народу, в якому визнала свою поразку на виборах. Однак президент Литви Гітанас науседа незабаром заявив, що політик висловилася не по своїй волі.

"Укрмайдан або білмайдан - українців настільки вже безглузді майдани задовбали, що ніхто вже не дивиться, що президент Лукашенко в 94-році заявив, що він-назавжди. Правильно це чи ні? Я вам скажу: час покаже. На сьогоднішній момент багато наших говорять: зате є стабільність, зате у них немає олігархату", - зазначив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч звернув увагу, як Лукашенко почав діяти ще під час виборів. На його думку, президента Білорусі до жорсткої боротьби за владу спонукали саме протести в Україні:

"Президент Олександр Григорович Лукашенко зробив висновки з української історії. І коли в день голосування зіткнулися дві екзитполи абсолютно протилежних: один був на користь Тихановської, а другий - в його (Лукашенко) приблизно з однією і тією ж цифрою (близько 75% -80%). Так от я вам можу сказати, якщо уявити собі, що були якісь перерахунки не зовсім коректні, то керівник Білорусі зробив головний висновок з цих подій: перевага повинна бути на папері і сила повинна бути на вулицях",-заявив Пальчевський.

Він також звернув увагу наскільки жорстокі події почалися в Білорусі навіть у порівнянні з "Революцією Гідності". За словами громадського діяча, навіть екс-президент Янукович не зважився на ті заходи, які зараз використовує Лукашенко:

"А якби Янукович стріляв, точно так, як у Білорусі? У нас не було жодного пострілу гумовими кулями в перші дні. І в другий не було, і не вбили нікого, і світлошумові гранати почалися через місяць, у нас не відловлювали людей. Ганебний Янукович насправді не заарештовував нікого. Мені цікаво, ми що так відрізняємося від білорусів?".

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