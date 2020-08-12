Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, какие выводы Александр Лукашенко сделал после "майдана" в Украине

Он прокомментировал ситуацию в Беларуси в эфире программы пульс на телеканале "112 Украина", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

С 9 августа в Минске и других белорусских городах гремят протесты против результатов президентских выборов. Происходят массовые столкновения активистов с силовиками, людей задерживают, атакуют водометами, светошумовыми гранами, дубинками и даже резиновыми пулями. Андрей Пальчевский считает, что волна народного гнева поднялась не просто так.

"Мы должны видеть преимущества и недостатки их системы. Беспрерывные 26 лет у власти - это монархический срок, давайте называть вещи своими именами. Это не единственный случай, когда люди выражают доверие своему руководителю. Меркель в прошлом году шла на четвертый срок, но мне кажется, никого шумовыми гранатами в Германии не отгоняли, резиновыми пулями в женщин не стреляли и так далее", - подчеркнул он.

Общественный деятель напомнил, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская уехала за границу и зачитала обращение к народу, в котором признала свое поражение на выборах. Однако президент Литвы Гитанас Науседа вскоре заявил, что политик высказалась не по своей воле.

"Укрмайдан или белмайдан - украинцев настолько уже бестолковые майданы задолбали, что никто уже не смотрит, что президент Лукашенко в 94-году заявил, что он - навсегда. Правильно это или нет? Я вам скажу: время покажет. На сегодняшний момент многие наши говорят: зато есть стабильность, зато у них нет олигархата", - отметил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель обратил внимание, как Лукашенко начал действовать еще во время выборов. По его мнению, президента Беларуси к жесткой борьбе за власть побудили именно протесты в Украине:

"Президент Александр Григорьевич Лукашенко сделал выводы из украинской истории. И когда в день голосования столкнулись два экзитпола абсолютно противоположных: один был в пользу Тихановской, а второй - в его (Лукашенко) примерно с одной и той же цифрой (около 75%-80%). Так вот я вам могу сказать, если представить себе, что были какие-то пересчеты не совсем коректные, то руководитель Беларуси сделал главный вывод из этих событий: перевес должен быть на бумаге и сила должна быть на улицах", - заявил Пальчевский.

Он также обратил внимание насколько жестокие события начались в Беларуси даже по сравнению с "Революцией Достоинства". По словам общественного деятеля, даже экс-президент Янукович не решился на те меры, которые сейчас использует Лукашенко:

"А если бы Янукович стрелял, точно так, как в Беларуси? У нас не было ни единого выстрела резиновыми пулями в первые дни. И во второй не было, и не убили никого, и светошумовые гранаты начались через месяц, у нас не отлавливали людей. Позорный Янукович на самом деле не арестовывал никого. Мне интересно, мы что так отличаемся от белорусов?".

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине: "Справедливость должна быть абсолютной, закон един для всех"

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