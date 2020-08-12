Нова хвиля протестів у Білорусі посилилася до межі, силовики нападають на журналістів і дітей

Про це повідомляє Politeka.

Так, дуже сильно дісталося журналісту популярного міжнародного видання Сергію Грицю. Силовики напали на нього і розбили дисплей камери. А фотокорресподент "Нашої Ниви" Надія Бужан розповіла, що "карателі Лукашенка" забрали флешку з її камери.

Також були побиті співробітники видання Onliner-Більд-редактор Владислав Борисович і відеокореспондент Сергій Птушко. Останньому розбили камеру.

У район Кам'яної гірки в Мінську звезли кілька автобусів силовиків, які патрулювали мікрорайон, паралельно б'ючи протестувальників. Деякі з них забігали за активістами прямо в під'їзди, де намагалися сховатися люди. Пізніше в цьому ж районі зафіксують на камеру використання світлошумових гранат.

При цьому дісталося і водіям, які просто сигналять на дорогах. Силовики накидаються на тих, хто підтримує людей і починають бити транспорт кийками. При цьому співробітники ДАІ прямо на дорогах витягують людей з машин і б'є ногами.

Не меншим скандалом обернулося і затримання 15-річного хлопця в Мінську. Попри те, що дитина називала свій вік, омонівці стверджували, що хлопцеві 19, паралельно «гвинтячи» його. За тим, що відбувається спостерігав натовп людей, які освистували силовиків і вимагали від них «послухати совість хоч раз».

Нагадавши, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках.

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність.