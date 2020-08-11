В Беларуси третий день к ряду не утихает Майдан, которые вспыхнул после оглашения первых результатов выборов

Об этом сообщает Politeka.

Так, силовики ОМОНа, которых еще вчера окрестили «карателями Лукашенко», применяют против активистов дубинки, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ответ, люди используют феерверки и баллончики с краской.

К слову, силовики начали «винтить» уже даже детей. Пока мать пошла в магазин за продуктами, ОМОНовцы решили задержать ее сына-подростка, который ждал ее на велосипеде. Несмотря на усилия родителей, ребенка все-таки уволокли в автозак.

Ближе к вечеру люди начали перекрывать дорогу и указывать друг другу, куда направились силовики.

В ходе массовых драк по всей стране, досталось даже журналисту. Двое силовиков избили его дубинками, после чего погнались за убегающим стрингером.

Сейчас люди активно начинают выходить на улицы, а водители перекрывать дороги, чтобы к людям не могли подобраться машины с силовиками.

Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность.