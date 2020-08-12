Новая волна протестов в Беларуси ужесточилась до предела, силовики нападают на журналистов и детей

Об этом сообщает Politeka.

Так, очень сильно досталось журналисту популярного международного издания Сергею Грицу. Силовики напали на него и разбили дисплей камеры. А фотокорресподент «Нашей Нивы» Надежда Бужан рассказала, что «каратели Лукашенко» забрали флешку из ее камеры.

Также были избиты сотрудники издания Onliner – бильд-редактор Владислав Борисович и видеокорреспондент Сергей Птушко. Последнему разбили камеру.

В район Каменной горки в Минске свезли несколько автобусов силовиков, которые патрулировали микрорайон, параллельно избивая протестующих. Некоторые из них забегали за активистами прямо в подъезды, где пытались спрятаться люди. Позже в этом же районе зафиксируют на камеру использование светошумовых гранат.

При этом досталось и водителям, которые просто сигналят на дорогах. Силовики набрасываются на тех, кто поддерживает людей и начинают бить транспорт дубинками. При этом сотрудники ГАИ прямо на дорогах вытаскивают людей из машин и избивает ногами.

Не меньшим скандалом обернулось и задержание 15-летнего парня в Минске. Несмотря на то, что ребенок называл свой возраст, ОМОНовцы утверждали, что парню 19, параллельно «винтя» его. За происходящим наблюдала толпа людей, которые освистывали силовиков и требовали от них «послушать совесть хоть раз».

Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность.