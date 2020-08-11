В Беларуси вторую ночь не утихают масштабные акции протеста, люди требуют отставки Лукашенко

Об этом сообщает Politeka.

Так, массовые протесты проходят практически по всей стране. Силовики, которых уже окрестили «карателями Лукашенко», разгоняют людей, как могут: в ход идут резиновые дубинки и пули, светошумовые гранаты. В результате столкновений, несколько человек пострадали.

В частности, в Минске одного протестующего доставили на остановку общественного транспорта. Он получил тяжелые ранения.

Позже в сети появились кадры с еще одним раненым. Он получил травмы из-за силовиков, которые его избили. Другие активисты оказывали ему первую помощь.

В МВД также выступили с официальным заявлением, что один из активистов погиб. По их версии, мужчина пытался что-то кинуть в правоохранителей, однако неизвестный предмет взорвался у него в руке.

При этом для разгона людей на Пушкинской, силовики специально подъезжали туда в машинах карет «скорой помощи». А вот некоторым все-таки удалось отбиться от "Омона".

Осторожно, ненормативная лексика!

В ходе протестов автомобилисты создавали пробки на дорогах, чтобы к местам скопления людей не могли подъехать спецтехника. При проверке, водители выходили из машин и поднимали капоты.

Напомним, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси: "Хватает майданутых".

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами: "Не понимают, что делают".