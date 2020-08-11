Українцям розповіли про те, що потрібно буде зробити для перерахунку пенсії

Нові правила торкнуться пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Як розповіла начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Ольга Шарунова, пенсії для жителів ОРДЛО, що мають довідку внутрішнього переміщення осіб (ВПО), нараховуються так само, як і для інших українців.

Так, для оформлення пенсії переселенцям, які проживають на окупованих територіях необхідні: паспорт, іпн та довідка внутрішньо переміщеної особи.

При цьому Шарунова звернула увагу на важливий нюанс.

"Якщо жодного разу людина не отримувала пенсію на підконтрольній Україні території, потрібно обов'язково відкрити розрахунковий рахунок в "Ощадбанку", пройти ідентифікацію, і отримувати пенсію", - зазначила представник ПФУ.

Вона також розповіла, що пенсіонерів з ОРДЛО також чекає автоматичний перерахунок пенсій, запланований на 1 квітня. Він торкнеться українців, які через 2 роки призначення або перерахунку пенсії отримали додатковий страховий стаж. При цьому, якщо жителі підконтрольних територій зможуть оформити все в електронному вигляді через систему ПФУ "пенсія в один клік", то переселенцям потрібно буде особисто відвідати ПФУ.

"Їм краще подавати документи на перерахунок за допомогою ID банківської карти, але для цього людині потрібно буде прийти до нас...Для внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться на непідконтрольній території, – поштового повідомлення немає. Саме тому їм доведеться звернутися до Пенсійного фонду, і то – один раз", - розповіла Шарунова.

Зазначимо, що наступного року планується підвищення пенсій у три етапи. Перший перерахунок відбудеться в березні. За задумом уряду, мінімальну пенсію для тих, хто досяг віку 65 років і виконав норматив за стажем, збільшать до 2500 грн.

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