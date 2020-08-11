Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак показала свого сина Платона, який встиг за літо сильно підрости

Як передає Politeka.net, свіже фото з відпочинку з'явилося в Instagram зірки. На фото Ксенія позувала в розкішній сукні зеленого кольору і сонцезахисних окулярах. Поруч з нею стояв її син Платон, якого вона народила в шлюбі з актором Максимом Віторганом. Хлопчик був одягнений в шортики і футболку. Він дивився вдалину, піднісши руку до обличчя.

"Закохані-це не ті, що дивляться один на одного, а ті, що дивляться в різні боки щоб нічого не пропустити!",- підписала фото зірка.

За півгодини фото зірки оцінили понад 30 тисяч разів. Не змовчав і поставив лайк під фото новий чоловік Ксенії, режисер Костянтин Богомолов. У коментарях Ксенії залишили масу компліментів і навіть порівняли її з Мадонною, але не обійшлося і без критики.

"Не відпочинок, а одне позерство!», «Крутяшний Платоша!", "Шикарна Ксенія Анатоліївна", «плаття яке красиве", " Ксенія, ти красуня. Платон на Діда схожий", "хлопчисько чудовий!", "Зірка ви наша мудра", "Прям Мадонна", "Маленький принц чекає свою Ассоль", " а знімав Богомолов?", "Обидва круті", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак поділилася фотографією з відпочинку. Вона показала себе в окулярах, кепці і майці. Ксенія лежала на шезлонгу, зробивши губи качечкою.

Нагадаємо, що романтична Собчак на відпочинку задерла сукню, засвітивши зайве, Лазарєв оцінив:"хоч малюй вас".

Як повідомляла Politeka, Собчак розсекретила, на кого насправді схожий її син від Віторгана: "Шкода, що ти не побачив...".

Також Politeka писала, що Собчак застала Лукашенка зненацька питанням про прощання, відео: "там мені найбільш спокійно".