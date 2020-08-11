Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак показала своего сына Платона, который успел за лето сильно подрасти

Как передает Politeka.net, свежее фото с отдыха появилось в Инстаграм звезды. На фото Ксения позировала в роскошном платье зеленого цвета и солнцезащитных очках. Рядом с ней стоял ее сын Платон, которого она родила в браке с актером Максимом Виторганом. Мальчик был одет в шортики и футболку. Он смотрел вдаль, поднеся руку к лицу.

«Влюбленные — это не те, что смотрят друг на друга, а те, что смотрят в разные стороны чтобы ничего не пропустить!», - подписала фото звезда.

За полчаса фото звезды оценили более 30 тысяч раз. Не смолчал и поставил лайк под фото новый муж Ксении, режиссер Константин Богомолов. В комментариях Ксении оставили массу комплиментов и даже сравнили ее с Мадонной, но не обошлось и без критики.

«Не отдых, а одно позёрство!», «Крутяшный Платоша!», «Шикарная Ксения Анатольевна», «Платье какое красивое», «Ксения, ты красотка. Платон на деда похож», «Мальчишка замечательный!», «Звезда Вы наша мудрая», «Прям Мадонна», «Маленький принц ждёт свою Ассоль», «А снимал Богомолов?», «Оба крутые», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак поделилась фотографией с отдыха. Она показала себя в очках, кепке и майке. Ксения лежала на шезлонге, сделав губы уточкой.

Напомним, что романтичная Собчак на отдыхе задрала платье, засветив лишнее, Лазарев оценил: «Хоть рисуй вас».

Как сообщала Politeka, Собчак рассекретила, на кого на самом деле похож ее сын от Виторгана: "Жалко, что ты не увидел...".

Также Politeka писала, что Собчак застала Лукашенко врасплох вопросом о прощании, видео: "там мне наиболее спокойно".