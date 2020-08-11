Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, підкорила образом в леопардовому купальнику

Кожен день зірка намагається поповнювати свій профіль в Instagram жаркими фото, щоб підтримувати свою популярність в мережі і залучати ще більше аудиторії до профілю. Причому робить це Демі улюбленим чином - публікуючи спекотні знімки, на яких позує в білизні або купальниках.

Модель з пишними формами співпрацює з багатьма популярними брендами, тому дивувати кожен раз новим образом їй не складає труднощів. Цього разу Роуз блиснула засмаглим тілом в бікіні з леопардовим принтом, яке ледь витримало "натиск" дівчини. Потягнувши за тоненьку ниточку на грудях, зірка вразила спекотним виглядом.

"Привіт, красуня, ти чудово виглядаєш ♥ ️ чудова ♥ ️ мила ♥ ️ сексуальна😘 😘 😘 💕 💕 💕", » ваша краса незрівнянна bbita«,» красиво😘 😘 😘«, » шалено красива«,» красиво😍«, » всі фото Приголомшливі красиві«,» уфффф, як ти багата на диньки😘 😘 💕«, » Ummmmm.QV миле серце», «😻😻😘❤️❤️🔥🌞красива і чудова з будь-якого боку😍 🥰 😘 😘 😘, " - пишуть користувачі.

До цього модель вирішила захопити кадри зі зйомок в новому бікіні з мереживною вишивкою з боків і на ліфчику. Струнка красуня з пишними формами похвалилася в різних позах своїми достоїнствами.

Для більшої пікантності і різноманітності, Демі взяла в руці кокосовий коктейль і доповнила образ чорною прозорою накидкою. Також на фото можна помітити стильні сонцезахисні окуляри і акуратно укладені локони зірки.

Дівчина вирішила блиснути фігурою в різних ракурсах, в черговий раз здивувавши мережу обсягами своїх сідниць:

"Beautiful⚘ ⚘ ⚘ ⚘», «нічого собі це гаряче🌹 😊 🔥 😜 🤩 🥰», «найгарячіше на сьогодні😙 😙 😙 😙 😙 😙», «дуже красиво», «mamasita😍 😘 😘 😘 😘», «Моя любов❤️❤️», « 🔥 🔥 найкраща дівчина», 2у цієї дівчини чудове тіло, яке не має собі рівних. Господь безумовно звів нас з богинею. Амінь!!!!!", "Чудова дівчина🌹❤️🌹❤️ ідеальна», «Ух ти виглядаєш гаряче і сексуально, як завжди шикрно xxxxxxxxxx ❤", " приголомшлива самка .... 👏 👏 👏 👏 👏 ",- пишуть шанувальники.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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