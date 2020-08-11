Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, підкорила видом в бікіні з блискіток

На фото, представленому в соціальній мережі Instagram, зірка позувала в одному лише бікіні з паєток, вишитих на крихітних клаптиках тканини. При цьому для більшої пікантності кадру, Квітко млосно зігнулася, вимазавши форми маслом і посвітивши достоїнствами біля басейну.

Дівчина без збентеження в черговий раз продемонструвала незвичайну фігуру. Варто відзначити, що раніше саме через пишні форми їй надавали в роботі моделлю, поки один з фотографів не влаштував Анатсасії пробну зйомку, після якої життя дівчини круто змінилася. При зрості 162 см, Квітко весли на початку модельної кар'єри цілих 70 кілограм і продовжує відмовлятися худнути.

"Бікіні просто супер", "чому так солодко🔥» «" чому я не біля басейну!", "Та що завгодно, але красиво" « "Покажіть більше💋» «" Мій пончик солодкий, ти як крем " « " Ти мій ангел люблю тебе високий рівень спокушання, обережно! ❤ ✈ ✈ » , «Красиво😍 😍», «думаю, я закоханий», « 😍 que hermosa me pones✈», - пишуть фанати.

Також ми писали, що найбільше в профілі Насті в Instagram можна побачити фото з відпочинку, зроблених на пляжі, або ж кадри з постановочних фотосесій. Переважно, на знімках дівчина без сорому демонструє своє тіло в одних мереживах або ледь помітній білизні і купальниках.

Тому нове фото в профілі Квітко, на якому вона позує в скромному ТОПі з глибоким декольте і довгій спідниці небесно-блакитного відтінку в крихітну квітку викликало бурю в мережі. Коментатори почали масово дивуватися образу Насті, яка показала свої троянди, біля яких вона і позувала.

"Просто виглядає нерозумно", "вітаю 🎉 » «" твої форми просто для розваги", "замість тисячі слів", "Декольте глибше і глибше🔥» «" ти чудова мила леді 😘 😍🔥🌹👑❤💋💙», «Краща модель 👏", " прекрасна королева заслуговує квітів 😍❤️😍❤️".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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