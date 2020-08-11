Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила видом в бикини из блесток

На фото, представленном в социальной сети Инстаграм, звезда позировала в одном лишь бикини из пайеток, вышитых на крошечных клочках ткани. При этом для большей пикантности кадра, Квитко томно изогнулась, вымазав формы маслом и посветив достоинствами возле бассейна.

Девушка без смущения в очередной раз продемонстрировала необычную фигуру. Стоит отметить, что ранее именно из-за пышных форм ей оказывали в работе моделью, пока один из фотографов не устроил Анатсасии пробную съемку, после которой жизнь девушки круто изменилась. При росте 162 см, Квитко весли в начале модельной карьеры целых 70 килограмм и продолжает отказываться худеть.

«Бикини просто супер», «Почему так сладко🔥», «почему я не у бассейна!», «Да что угодно, но красиво», «Покажите больше💋», «Мой пончик сладкий, ты как крем», «ты мой ангел люблю тебя высокий уровень соблазнения, осторожно! ❤💋💋👅😘✈», «Красиво 😍😍», «Думаю, я влюблен», «😍Que hermosa me pones 🔥», - пишут фанаты.

Также мы писали, что больше всего в профиле Насти в Инстаграм можно увидеть фото из отдыха, сделанных на пляже, или же кадры из постановочных фотосессий. Преимущественно, на снимках девушка без стыда демонстрирует свое тело в одних кружевах или едва заметном белье и купальниках.

Поэтому новое фото в профиле Квитко, на котором она позирует в скромном топе с глубоким декольте и длинной юбке небесно-голубого оттенка в крошечный цветок вызвало бурю в сети. Комментаторы принялись массово удивляться образу Насти, показавшей свои розы, возле которых она и позировала.

«Просто выглядит глупо», «Поздравляю 🎉», «Твои формы просто для развлечения», «Вместо тысячи слов», «Декольте глубже и глубже🔥», «ты чудесная милая леди 😘 😍🔥🌹👑❤💋💙», «Лучшая модель 👏», «Прекрасная королева заслуживает цветов 😍❤️😍❤️».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.