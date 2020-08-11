Громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував дії Олександра Лукашенка на фоні бунту в Білорусі

Як передає Politeka.net, він висловив свою думку в ефірі телеканалу "NewsOne" (щоб подивитися, скрольте вниз).

З 9 серпня, після виборів, в Білорусі йдуть масові протести проти Олександра Лукашенка. Андрій Пальчевський підкреслив, що в країні відбуваються історичні події, які не можна ігнорувати. Так він нагадав, що Росія вже привітала Лукашенка з перемогою.

"Як ви думаєте, всі сутички, які ми спостерігаємо між керівництвом російським і білоруським, вони мають серйозний характер? На тлі того, що одними з перших в таку важку ситуацію, як зараз в Білорусі... Вона неоднозначна, екзит-поли, які нам показували вчора обидві сторони відрізняються на 180 градусів", - підкреслив він. - "Лукашенко зробив висновок з українських подій, і він створив прецедент. Я сьогодні читав: це увійде в підручники білоруської історії. Нісенітниця, це увійде в підручники всесвітньої історії".

Андрій Пальчевський порівняв ситуацію в Україні за часів зміни влади і сьогоднішню історії в Білорусі. За його словами Олександр Лукашенко не допустив багатьох помилок української влади.

"Відбулися такі речі: країна розбазарена не була, Білорусь, вона не лягла ні під яку зовнішню державу. І Лукашенко Олександр Григорович цілком серйозно перетрушував відносини з сусідами, періодично дозволяє собі критику не тільки на адресу Володимира Зеленського", - зазначив громадський діяч. - "Чим відрізняються наші від білорусів: Лукашенко не створив олігархічної системи, він утримав державний контроль там, де люди мріють, щоб він був, наприклад, Державні підприємства. Друге, що зробив Лукашенко мудро - він не виносив мову, як проблему. Я ж учасник двох Майданів, давайте говорити відверто-обидва Майдани були україномовними, і сутички проходили з мовного питання. Що зробив Лукашенко: собі спокійненько дві державні мови - і пройшов".

Андрій Пальчевський нагадав, що Олександр Лукашенко намагався припинити повстання і вибрав для цього вельми нестандартні методи:

"Що сталося в Білорусі - він сказав: Майдану не буде. Ще й попередив матерів, сказав, щоб вони не пускали, бо нестимуть відповідальність. Неначе стріляють матері гумовими кулями. Ви розумієте, це дивно".

Андрій Пальчевський також прокоментував той факт, що Володимир Зеленський не привітав Олександра Лукашенка з перемогою за офіційними результатами виборів:

"Він чинить, як не дивно, абсолютно правильно. Не треба поспішати вітати, треба буде з усім світом привітати. Ми від Білорусі, як би ми не любили білорусів, не почули досі. Екзит-поли були прямо протилежними, що буде, якщо кандидат Світлана, яка не здається, не приймає рішення Центральної комісії, раптом отримає підтримку?".

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський висловився про карантинний бунт в Україні: "справедливість повинна бути абсолютною, закон єдиний для всіх"

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