Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, почему выборы осенью 2020 могут не состояться

Такое заявление он сделал в эфире телеканала 112 Украина. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

«Я уже жду осени не только для того, чтобы кончилась жара. Я жду осени просто потому, что это будет шанс казать свое веское слово относительно действий сегодняшней власти», - отметил общественный деятель.

Пальчевский прогнозирует, что «слуг народа» ждет настоящий провал.

«Я не уверен, что проведут выборы. Я не уверен. Потому что результат будет настолько плачевный для зеленой команды. Они ж рано или поздно сознаются президенту, как нашкодившие дети… Сейчас они придумали историю, что у них якобы есть какой-то рейтинг, но осенью этого может не быть», - заявил он.

Пальчевский прогнозирует, что на этих выборах могут пройти действительно новые силы.

«На арену выйдут новые другие, или другие новые, как вам больше нравится… Появятся новые лица. И вот пойдут две-три новые партии. Люди, я уверен, дадут им возможность, как-то подправить сегодняшнюю власть», - отметил Андрей Пальчевский.

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