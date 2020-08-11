Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках: "це останні дні..."

Ніч масових протестів у Білорусі була дуже важкою. Силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестувальників гранати, гумові кулі, водомети.

На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.

В результаті протестів багато постраждалих, але точна їх кількість невідома.

Повідомляється, що силовики влучили снарядом у житловий будинок.

Обстановка возле Пушкинской около полуночи. Снаряд со слезоточивым газом попал на балкон. pic.twitter.com/QNXj9iBOZb — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Силовики масово затримували протестувальників у всіх містах.

Разгон возле Пушкинской — взрывы и силовики. pic.twitter.com/0Z6B22P5D0 — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Тим часом у Бресті військові почали переходити на бік протестувальників. "Я нікого не вдарю" - сказав військовослужбовець. Після цього машини розвернулися і поїхали.

Близько третьої години ночі люди почали розходитися по домівках.

"Цей день закінчено. Ми перемогли! Спецтехніка і карателі повертаються на бази через проспект Незалежності і МКАД. Незважаючи ні на що, мінчани сьогодні здолали одну з найбільш грізних диктатур світу. Набирайтеся сил, друзі! Це останні дні режиму!» ,- писали в мережі.

Українцям масово уріжуть соцвиплати, жорстке рішення Кабміну: що буде з субсидіями і пільгами

Українців попередили про нову "хитрість" чиновників, які придумали спосіб урізати розмір допомоги.

Так, Кабінет міністрів прийняв постанову № 632, згідно з якою змінюється формула Ннадання соціальної допомоги.

"Формула в перекладі на звичайну мову виглядає так: спочатку розраховується загальна сума доходу за певний період, а потім вона ділиться на 6. А при підрахунку середньомісячного доходу на одного необхідно вирахувати суму середньомісячного доходу сім'ї, а після розділити її на кількість людей в ній", - йдеться в повідомленні.

Тепер також в систему увійдуть заробітна плата, грошові виплати військових, стипендії, пенсії і навіть соціальна допомога і навіть допомоги по безробіттю.

Жорсткий удар для долара і євро, НБУ змінив курс валют: що буде з гривнею в обмінниках

Курс валют в Україні 11 серпня різко змінить акценти, долар і євро впаде після тривалого затишшя.

Курс валют на 11 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів – 2760,07 грн;

100 євро - 3246,53 грн.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, гірші прогнози починають збуватися.

Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.

Також Politeka писала, що долар рвоне вгору, гривню чекає серйозний удар: що буде з курсом валют.