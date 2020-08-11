Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках: "це останні дні..."
Ніч масових протестів у Білорусі була дуже важкою. Силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестувальників гранати, гумові кулі, водомети.
На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.
В результаті протестів багато постраждалих, але точна їх кількість невідома.
Нова біда трапилася з зіркою "Квартал 95", лікарі зробили все можливе: "Так прикро…"
Сина Віктора Павлика провели в останню путь, фото: на прощанні почули дивовижне послання
Чарівна дочка Пугачової приголомшила реакцією на заспаного Галкіна: "Коли підросте, буде…"
"Це вже непристойно": фітнес-тренер Усманова занадто сильно натягнула купальник заради гарячого кадру
Повідомляється, що силовики влучили снарядом у житловий будинок.
Силовики масово затримували протестувальників у всіх містах.
Тим часом у Бресті військові почали переходити на бік протестувальників. "Я нікого не вдарю" - сказав військовослужбовець. Після цього машини розвернулися і поїхали.
Близько третьої години ночі люди почали розходитися по домівках.
"Цей день закінчено. Ми перемогли! Спецтехніка і карателі повертаються на бази через проспект Незалежності і МКАД. Незважаючи ні на що, мінчани сьогодні здолали одну з найбільш грізних диктатур світу. Набирайтеся сил, друзі! Це останні дні режиму!» ,- писали в мережі.
Українцям масово уріжуть соцвиплати, жорстке рішення Кабміну: що буде з субсидіями і пільгами
Українців попередили про нову "хитрість" чиновників, які придумали спосіб урізати розмір допомоги.
Так, Кабінет міністрів прийняв постанову № 632, згідно з якою змінюється формула Ннадання соціальної допомоги.
"Формула в перекладі на звичайну мову виглядає так: спочатку розраховується загальна сума доходу за певний період, а потім вона ділиться на 6. А при підрахунку середньомісячного доходу на одного необхідно вирахувати суму середньомісячного доходу сім'ї, а після розділити її на кількість людей в ній", - йдеться в повідомленні.
Тепер також в систему увійдуть заробітна плата, грошові виплати військових, стипендії, пенсії і навіть соціальна допомога і навіть допомоги по безробіттю.
Жорсткий удар для долара і євро, НБУ змінив курс валют: що буде з гривнею в обмінниках
Курс валют в Україні 11 серпня різко змінить акценти, долар і євро впаде після тривалого затишшя.
Курс валют на 11 серпня виглядає наступним чином:
100 доларів – 2760,07 грн;
100 євро - 3246,53 грн.
Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, гірші прогнози починають збуватися.
Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.
Також Politeka писала, що долар рвоне вгору, гривню чекає серйозний удар: що буде з курсом валют.