Дочь голливудской звезды Деми Мур поразила новой выходкой

26-летняя дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, Таллула Уиллис, опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На снимке красотка предстала в короткой рубашке и трусиках. Модель позировала на улице распахнув одежду, под которой не было белья. Обнаженная грудь едва не выставилась. Хотя и так снимок получился довольно пикантным.

В посте Таллула уточнила, что фото сделал ее парень.

"Только бойфренд мог бы заставить свою девушку выглядеть такой сенсационной", - подписала снимок дочь знаменитостей.

Фото тут же разлетелось по сети, а в одной из групп девушку даже сравнили с матерью, когда последняя была совсем молода.

"На этой фотографии Таллула Уиллис очень похожа на свою маму, согласен? 👇🏻", - подписали авторы поста.

За четыре часа публикация собрала почти 800 лайков.

"Неа, она всегда была похожа на папу 😘", "Похожа!", "Могла бы трусы красивее одеть", "Нет, не похожи", "На Марув похожа😄 же", "Вообще не похожа, а трусики чьи? Бабушки? Не эстетично получилось", "А трусы от пробабки по наследству остались?)))", - написали пользователи сети.

Напомним, 56-летняя Деми Мур рассказала об инциденте, который произошел с ней и артистом Эштоном Кутчером в 2009 году. Пара встречалась долгое время.

В указанном году актер опубликовал скандальную фотографию, на которой пьяная актриса стояла в нижнем белье, наклонившись над унитазом.

«Он считал это просто безобидной шуткой. На самом деле мне было очень стыдно», — вспомнила Мур.

Напомним, "в трусах над унитазом»: в сеть слили компромат на Деми Мур

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