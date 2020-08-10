Відома українська співачка Анжеліка Рудницька важко переживає смерть свого хрещеника Паші Павліка

50-річна артистка, яка 9 серпня поховала 21-річного хрещеника Павла, сина Віктора Павліка, зізналася, що смерть хлопця її «резонула».

Про це зірка написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

Рудницька розповіла, що по дорозі на фестиваль в машині її прихопило серце. Вона в цей момент перебувала за кермом.

"Додумалася зателефонувати лікарці. Все зробила, як вона рекомендувала. Сіла з ліками на пеньок біля дороги. Незнайома жінка упізнала і запропонувала допомогу", - йдеться в публікації

Раніше ми розповідали, що Анжеліка Рудницька опублікувала зворушливий пост після похорону. Вона показала могилу хрещеника, супроводивши знімок спогадом про покійного.

"Він був з народження красивий-прекрасивий. Ми з дівчатами мріяли ще до його народження, щоб був високий світлоокий брюнет, здоровий і щасливий. Так і було до того, як рак вчепився в Пашин хребет. Наш хлопчик був добрий, світлий, з ніжною душею, наповненою любов'ю. Талановитий, з почуттям гумору, мріями і великими планами. Досі не вірю, що його немає з нами. Мабуть, він був занадто хороший для нашого жорсткого і несправедливого світу, який поранив його чутливу душу", – написала вона.

Похорон Павла Павліка відбувся у колі найближчих родичів та друзів родини. Юнак помер після тривалої, але безуспішної боротьби з раком хребта.

Нагадаємо, син Віктора Павліка не зміг перемогти рак, крик душі облетів мережу: "Залишилося протриматися в живих".

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