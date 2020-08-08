В пятницу, 7 августа, стало известно о смерти 21-летнего сына известного украинского певца, Виктора Павлика

Павел Павлик умер в результате онкологического заболевания, с которым боролся на протяжении двух лет, пишет Politeka.net. Свои соболезнования высказали многие украинские звезды, в том числе певица Анжелика Рудницкая. Последняя посветила трагической новости несколько постов с архивными фото в Инстаграм.

Рудницкая вспомнила, как маленького Павла забрали из роддома. На соответствующих фото счастливые родители держали грудничка на руках и улыбались. Кроме фото, где Виктор Павлик стоял с третьей женой, Ларисой Созаевой, также можно увидеть снимок, где он позирует вместе с двумя детьми от предыдущих браков.

Рудницкая отметила, что Павел родился "красавчиком", и родители еще до рождения знали, как его назовут.

Павлик-старший встречал из роддома жену и сына с шариками и огромным зайцем.

"Комочек счастья вырос и превратился в красавца. Но рак такой коварный. Светлая память тебе, солнышко... Твоя душа с Господом, а наши души в слезах и печали", - написала певица.

Также артистка вспомнила, что Павел до конца своих дней мечтал, что родители снова будут вместе (сейчас Виктор Павлик связан узами брака с молодой женой Екатериной Репяховой).

Однажды Павел обратился к Рудницкой за советом, ведь звезда сама пережила тяжелую болезнь, из-за которой была прикована к постели.

"Как ты вставала ноги, расскажи", - поинтересовался молодой человек.

Оба говорили о том, что болезнь не может быть сильнее человека и важности борьбы за жизнь, а также о вере и любви.

Однако, к сожалению, чуда не произошло и сын известного певца скончался.

"Сочувствую, дорогие мои Лора и Витя. Он так хотел, чтобы вы были вместе...", - написала Анжелика.

"Такие красивые фото... печаль, боль...", "Печально очень ((( Царство Небесное", "Очень грустно и больно! У меня нет слов, чтобы утешить Витю😟 Светлая память Павлик!", - написали пользователи сети.

Напомним, сын Виктора Павлика не смог победить рак, крик души облетел сеть: «Осталось продержаться в живых».

Как сообщала Politeka, онкобольного сына Виктора Павлика перевели в хоспис, крик души матери: "Мне пришлось стать...".

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика добивает онкобольного сына певца, крик души матери.