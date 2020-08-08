В пятницу, 7 августа, стало известно о смерти 21-летнего сына известного украинского певца, Виктора Павлика

Павел Павлик умер в результате онкологического заболевания, с которым боролся на протяжении двух лет, пишет Politeka.net. Свои соболезнования высказали многие украинские звезды, в том числе  певица Анжелика Рудницкая. Последняя посветила трагической новости несколько постов с архивными фото в Инстаграм.

Рудницкая вспомнила, как маленького Павла забрали из роддома. На соответствующих фото счастливые родители держали грудничка на руках и улыбались. Кроме фото, где Виктор Павлик стоял с третьей женой, Ларисой Созаевой, также можно увидеть снимок, где он позирует вместе с двумя детьми от предыдущих браков. 

Рудницкая отметила, что Павел родился "красавчиком", и родители еще до рождения знали, как его назовут. 

Популярные статьи сейчас

Мама Верки Сердючки неожиданно сменила вышиванку на платье с декольте, Данилко оценит: "Обожаю..."

Стареющей Алле Пугачевой нашли замену, будет рвать залы: "Девочка просто чудо!"

Пенсии снова увеличили, кто получит больше 17 тысяч гривен: "За август и сентябрь..."

Нацбанк запустил в оборот новые деньги, время "бумажек" заканчивается: "С 3 августа..."
Показать еще

Павлик-старший встречал из роддома жену и сына  с шариками и огромным зайцем.

"Комочек счастья вырос и превратился в красавца. Но рак такой коварный. Светлая память тебе, солнышко... Твоя душа с Господом, а наши души в слезах и печали", - написала певица.

Также артистка вспомнила, что Павел до конца своих дней мечтал, что родители снова будут вместе (сейчас Виктор Павлик связан узами брака с молодой женой Екатериной Репяховой). 

View this post on Instagram

Пост, який не хотілося б побачити ніколи. Лора Созаєва написала: «Господь забрав нашого ангела». Згадую, як з Віктор Павлик зустрічали Лору з пологового будинку з кульками і велетенським зайчиком. Як тримала крихітного Павлика на руках. Як милувалися всі ці роки його вродою і ямочками на щічках. Як святкували ДН і не змовляючись подарували Паші кроликів. Як раділи, коли хлопчик став вищий за тата і маму. Як думали-гадали, ким стане талановитий Паша. Як захоплювалися його поставою у військовому строї. Як дивувалася його ніжності і любові до мами. Як нервували, коли дізналися про хворобу Паші. Як молилися всі ці роки за його одужання. Після посиденьок ми всі вийшли з його кімнати. Паша попросив: «Анжеліко, ти можеш залишитися?» Я підійшла до хлопчика, погладила його густе волосся. - Як ти вставала ноги, розкажи. Ми говорили про те, що хвороба не може бути сильнішою за людину, про те, як важливо боротися, скільки є сил, про те, що ми не з тих, хто відступає, про віру і любов... Хай твоя душа спочиває в обіймах Господа, хлопчику. Світла пам‘ять... ПлАчу😥 Співчуваю, дорогі мої Лора і Вітя. Він так хотів, щоб ви були разом... @viktorpavlik

A post shared by Анжеліка Рудницька (@anzhelikarudnytska) on

Однажды Павел обратился к Рудницкой за советом, ведь звезда сама пережила тяжелую болезнь, из-за которой была прикована к постели.

"Как ты вставала ноги, расскажи", - поинтересовался молодой человек. 

Оба говорили о том, что болезнь не может быть сильнее человека и важности борьбы за жизнь, а также о вере и любви.

Однако, к сожалению, чуда не произошло и сын известного певца скончался. 

"Сочувствую, дорогие мои Лора и Витя. Он так хотел, чтобы вы были вместе...", - написала Анжелика. 

"Такие красивые фото... печаль, боль...", "Печально очень ((( Царство Небесное", "Очень грустно и больно! У меня нет слов, чтобы утешить Витю😟 Светлая память Павлик!", - написали пользователи сети. 

Напомним, сын Виктора Павлика не смог победить рак, крик души облетел сеть: «Осталось продержаться в живых».

Как сообщала Politeka, онкобольного сына Виктора Павлика перевели в хоспис, крик души матери: "Мне пришлось стать...".

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика добивает онкобольного сына певца, крик души матери.