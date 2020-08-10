Известная украинская певица Анжелика Рудницкая тяжело переживает смерть своего крестника Паши Павлика

50-летняя артистка, которая 9 августа похоронила 21-летнего крестника Павла, сына Виктора Павлика, призналась, что смерть парня ее «резонула».

Об этом звезда написала на своей странице в Фейсбуке.

Рудницкая рассказала, что по дороге на фестиваль в машине ее прихватило сердце. Она в этот момент находилась за рулем.

«Додумалась позвонить врачу. Все сделала, как она рекомендовала. Села с лекарствами на пенек возле дороги. Незнакомая женщина узнала и предложила помощь», – говорится в публикации

Ранее мы рассказывали, что Анжелика Рудницкая опубликовала трогательный пост после похорон. Она показала могилу крестника, сопроводив снимок воспоминанием о покойном.

«Он был с рождения красивый-прекрасивый. Мы с девушками мечтали еще до его рождения, чтобы был высокий светлоглазый брюнет, здоровый и счастливый. Так и было до того, как рак вцепился в Пашин позвоночник. Наш мальчик был добрый, светлый, с нежной душой, наполненной любовью. Талантливый, с чувством юмора, мечтами и большими планами. До сих пор не верю, что его нет с нами. Видимо, он был слишком хорош для нашего жесткого и несправедливого мира, который ранил его чувствительную душу», – написала она.

Похороны Павла Павлика состоялись в кругу ближайших родственников и друзей семьи. Юноша умер после длительной, но безуспешной борьбы с раком позвоночника.

Напомним, сын Виктора Павлика не смог победить рак, крик души облетел сеть: «Осталось продержаться в живых».

Как сообщала Politeka, онкобольного сына Виктора Павлика перевели в хоспис, крик души матери: "Мне пришлось стать...".

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