Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася пишними формами в "хижому" бікіні

Настя щодня захоплює кадрами з відпочинку, рекламує білизну в пікантному вигляді і без сорому показує досить незвичайну фігуру. Дівчина не боїться показати свої стегна і груди в провокаційних ракурсах, адже раніше її за них критикували.

Відмовившись худнути, модель знайшла успіх саме як представник одягу, а її сторінка в Instagram все ще набирає свою багатомільйонну аудиторію. Причому дівчина не любить, коли її порівнюють з Кім Кардашьян, "скромно" заявляючи, що вона набагато краще.

Цього разу на фото дівчина показала модне бікіні з леопардовим забарвленням і кислотного кольору тоненькими лямочками, ледь утримують її об'ємні форми.

«Прекрасний вид», «яка ти красуня», «У тебе окуляри баканес, і ти дуже гарна», «прекрасна, небо з неба випускає зоряний пил», «Смачна і вишукана пані», «будь Ласка, більше цяток», «Занадто багата ненька», «Немає жодної твоєї фотографії, яка б не перестала бути такою божественною, тому мені все вони подобаються, тому що у всіх є тільки одна Анастасія, яка існує в цьому житті, яка, звичайно, єдина, яка мені подобається найбільше. 🌹 🌹 🌹 😘 ", » Омг красиве тіло",» де твій пупок?!? 😮 ", "Вау дуже шикарно 😍»," Ваше тіло неперевершене сяйво. 🔥 🔥 🔥 ",- пишуть фанати.

Також ми писали, що найбільше в профілі Насті в Instagram можна побачити фото з відпочинку, зроблених на пляжі, або ж кадри з постановочних фотосесій. Переважно, на знімках дівчина без сорому демонструє своє тіло в одних мереживах або ледь помітній білизні і купальниках.

Тому нове фото в профілі Квітко, на якому вона позує в скромному ТОПі з глибоким декольте і довгій спідниці небесно-блакитного відтінку в крихітну квітку викликало бурю в мережі. Коментатори почали масово дивуватися образу Насті, яка показала свої троянди, біля яких вона і позувала.

"Просто виглядає нерозумно", "вітаю 🎉 » «" твої форми просто для розваги", "замість тисячі слів", "Декольте глибше і глибше🔥» «" ти чудова мила леді 😘 😍🔥🌹👑❤💋💙», «Краща модель 👏", " прекрасна королева заслуговує квітів 😍❤️😍❤️".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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