Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась пышными формами в "хищном" бикини

Настя каждый день восхищает кадрами из отдыха, рекламирует белье в пикантном виде и без стеснения показывает довольно необычную фигуру. Девушка не боится показать свои бедра и грудь в провокационных ракурсах, ведь ранее ее за них критиковали.

Отказавшись худеть, модель нашла успех именно как представитель одежды, а ее страница в ИНстаграм все еще набирает свою многомиллионную аудиторию. Причем девушка не любит, когда ее сравнивают с Ким Кардашьян, "скромно" заявляя, что она намного лучше.

В этот раз на фото девушка показала модное бикини с леопардовой расцветкой и кислотного цвета тоненькими лямочками, едва удерживающими ее объемные формы.

«Прекрасный вид», «какая ты красавица», «У тебя очки баканес, и ты очень красивая», «прекрасная, небо с неба выпускает звездную пыль», «Вкусная и изысканная дамочка», «Пожалуйста, больше пятнышек», «Слишком богатая мамочка», «Нет ни одной твоей фотографии, которая бы не перестала быть такой божественной, поэтому мне все они нравятся, потому что во всех есть только одна Анастасия, которая существует в этой жизни, которая, конечно, единственная, которая мне нравится больше всего. 🌹🌹🌹😘», «Омг красивое тело», «Где твой пупок?!? 😮», «Вау очень шикарно 😍», «Ваше тело непревзойденное сияние. 🔥🔥🔥», - пишут фанаты.

Также мы писали, что больше всего в профиле Насти в Инстаграм можно увидеть фото из отдыха, сделанных на пляже, или же кадры из постановочных фотосессий. Преимущественно, на снимках девушка без стыда демонстрирует свое тело в одних кружевах или едва заметном белье и купальниках.

Поэтому новое фото в профиле Квитко, на котором она позирует в скромном топе с глубоким декольте и длинной юбке небесно-голубого оттенка в крошечный цветок вызвало бурю в сети. Комментаторы принялись массово удивляться образу Насти, показавшей свои розы, возле которых она и позировала.

«Просто выглядит глупо», «Поздравляю 🎉», «Твои формы просто для развлечения», «Вместо тысячи слов», «Декольте глубже и глубже🔥», «ты чудесная милая леди 😘 😍🔥🌹👑❤💋💙», «Лучшая модель 👏», «Прекрасная королева заслуживает цветов 😍❤️😍❤️».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.