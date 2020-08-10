Різке підвищення мінімальної зарплати обвалить курс гривні і обернеться для жителів України ще більшим зубожінням

Про це виданню "Сьогодні" розповів президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, передає Politeka.net.

Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект, який передбачає підвищення "мінімалки" до п'яти тисяч гривень з 1 вересня. Документ повинні розглянути вже в серпні.

Олександр Охріменко запевняє, що разом зі збільшенням зарплати в країні зросте інфляція, а разом з нею і ціни. Таким чином українці просто не відчують поліпшень, а до того ж - може вирости курс долара.

"При такому істотному зростанні зарплат однозначно зростуть ціни, тобто буде інфляція. При зростанні зарплат на 27% не менше ніж на 20% зросте і інфляція", - прогнозує експерт. - "Замість зростання доходів людей гроші знеціняться, відбудеться девальвація гривні. І ми побачимо курс більше 30 грн за долар".

Економіст Борис Кушнірук додав, що підвищення зарплати зараз не підкріплено ніякими економічними факторами. Він припускає, що влада України просто вирішила запустити друкарський верстат.

"Будь-яке підвищення зарплат в умовах падіння економіки-це неправильний шлях", - підкреслив економічний аналітик. - "Коли зарплати ростуть в умовах економічного зростання – це нормально, а коли економіка падає, а зарплати ростуть – це говорить тільки про те, що починається "друкування грошей".

За словами Бориса Кушнірука, в бюджеті просто немає грошей на підвищення зарплат, більш того, дефіцит і без того очікується менше 400 мільярдів гривень. Ймовірно, Україна не зможе закрити таку "дірку" і отримає нові проблеми з фінансуванням від західних партнерів. Як очікує експерт, цієї осені українці не отримають грошей ні від МВФ, ні від Світового банку, хоча і це б не врятувало від дефіциту.

Станом на 10 серпня курс долара коливається на рівні 27,5-27,75 гривні за умовну одиницю, а НБУ оцінює його в 27.6 гривні. Євро ж в обмінниках можна купити за 32,2 гривні, а продати - за 32,7.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, гірші прогнози починають збуватися.

Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.

Також Politeka писала, що долар рвоне вгору, гривню чекає серйозний удар: що буде з курсом валют.