Вже цієї зими може бути побитий рекорд

Нові тарифи на газ можуть зрости до таких масштабів, що шокують українців

За прогнозами експерта, за відсутності ПСО якщо не найближчої зими, то через рік ціна на газ для населення значно зросте, передає "Сьогодні".

"У прогнозних показниках на 2021-2022 роки, які днями затвердив Кабмін, передбачається, що ціна на газ на європейських ринках зросте до 230-250 євро, а гривня девальвує до 29 з копійками за долар. Якщо перерахувати ціну на газ у гривнях, додати податки і транспортування, виходить, що ціна на газ для населення в разі такого зростання може скласти 12 тис.грн. А гігакалорія тепла подорожчає приблизно до 3 тис.грн. Відповідно, опалення, скажімо, 2-кімнатної квартири коштуватиме мінімум 5 тис. грн", - заявив експерт у сфері економіки Олексій Кущ.

Нагадаємо, з 1 серпня ціни на газ для населення, як з 2015 року для промисловості, тепер визначаються ринком. Це означає, що побутові споживачі можуть вільно міняти постачальників палива, вибираючи для себе вигідні тарифи, а "Нафтогаз" більше не зможе продавати блакитне паливо населенню через газзбути.

У Нафтогазі вже попередили, що в серпні ціна на газ злетіла на 9% до 3,24 грн/кубометр. У монополіста виправдалися, що тариф підвищили через те, що "ринок входить в сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду".

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