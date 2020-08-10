Новые тарифы на газ могут вырасти до таких масштабов, что повергнут украинцев в шок
По прогнозам эксперта, в отсутствие ПСО если не ближайшей зимой, то через год цена на газ для населения значительно вырастет, передает "Сегодня".
"В прогнозных показателях на 2021-2022 годы, которые на днях утвердил Кабмин, предполагается, что цена на газ на европейских рынках вырастет до 230-250 евро, а гривня девальвирует до 29 с копейками за доллар. Если пересчитать цену на газ в гривнах, добавить налоги и транспортировку, получается, что цена на газ для населения в случае такого роста может составить 12 тыс. грн. А гигакалория тепла подорожает примерно до 3 тыс. грн. Соответственно, отопление, скажем, 2-комнатной квартиры будет стоить минимум 5 тыс. грн", – заявил эксперт в сфере экономики Алексей Кущ.
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Напомним, с 1 августа цены на газ для населения, как с 2015 года для промышленности, теперь определяются рынком. Это означает, что бытовые потребители могут свободно менять поставщиков топлива, выбирая для себя выгодные тарифы, а "Нафтогаз" больше не сможет продавать голубое топливо населению через газсбыты.
В Нафтогазе уже предупредили, что в августе цена на газ взлетела на 9% до 3,24 грн/кубометр. В монополисте оправдались, что тариф повысили из-за того, что "рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода".
Напомним, тарифы на газ повысятся, украинцев озадачили нововведениями: "придется серьезно переплачивать"
Также Politeka писала, что Цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами