Легендарна українська співачка Світлана Лобода побешкетувала на камеру під час відпочинку, похвалившись розкішними «дарами природи»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я не вибирала цей фатальний шлях. Саме він привів мене у світ творення❤️", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Лобода позує в крихітному білосніжному топі й мінішортах. Обличчя знаменитість вирішила прикрити за допомогою елегантних окулярів.

Шанувальники знаменитості прийшли в справжнє захоплення від побаченого, про що свідчать «тонни» компліментів.

«Немов ангел! Ти до нас спустилася?», «залипалово. Дуже красиво виглядаєш, і вигляд нічого», «фатальна красуня», « Божественні вигини. Дуже круто», «красива фігура і топ фон і дуже красива дівчина», «Лободуся ви фатальна красуня, обожнюю вас моя SUPERSTAR», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Світлана Лобода підкорила шанувальників ніжним домашнім образом.

Вона була одягнена в білу майку, під яку не стала надягати білизну, і білі спортивні штани. Крім цього, Лобода оновила колір волосся, в результаті чого стала ще світліше. Співачка дивилася в кадр, широко посміхалася і показувала два пальці.

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну діву.

А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.

Також Politeka повідомляла, що пишногруда Лобода у відвертому топі викликала фурор, вибравши найгарячіший ракурс: кадри.