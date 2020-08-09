Знаменита модель Ніколь Амато вразила знімками з відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, Ніколь народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку. Кілька місяців тому дівчина підписала контракт з Міжнародним агентством Ford Agency і тепер братиме участь і в європейських зйомках, радуючи шанувальників по всьому світу.
Зараз дівчина відпочиває на островах і хвалиться знімками звідти. Кілька годин тому вона показала яскраві кадри у відвертому крихітному купальнику (щоб подивитися кадри проскрольте до кінця новини).
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Останнім часом Амато опублікувала в своєму Instagram цілу серію ефектних фотографій, на яких вона відображена в різноманітних купальниках. Таким чином модель показує свій відпочинок, а заодно і рекламує купальні костюми.
На першому знімку дівчина постала у відвертому чорному купальнику, в якому вона стоїть посеред басейну. Завдяки ракурсу вона зуміла виставити своє тіло в максимально вигідному світлі: гладка засмагла шкіра, спокусливі груди, тонка талія стрункі ноги знаменитості.
На другому фото дівчина приміряла крихітний купальник: білий ліфчик і кавового кольору плавки. Сама Ніколь не особливо намагається їх прикривати, навіть навпаки - вона позує, прогинаючись і роблячи акцент на пишних грудях, тонкої талії і видатних сідницях. Її волосся вологе, як і сам купальник, немов дівчина тільки вийшла з води.
На жаль, користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі Ніколь, адже дівчина залишила знімки в своєму Instagram-Сторіз.
Але хочеться залишити для неї кілька компліментів і сказати: «ви одна з найкрасивіших жінок у світі», «Оооо найкрасивіша», «красиві губи», «О, яка гаряча», «дівчина на мільйон».
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