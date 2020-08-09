Знаменитая модель Николь Амато впечатлила снимками с отдыха

Как сообщает Politeka.net, Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. Несколько месяцев назад девушка подписала контракт с международным агентством Ford Agency и теперь будет принимать участие и в европейских съемках, радуя поклонников по всему миру.

Сейчас девушка отдыхает на островах и хвастается снимками оттуда. Несколько часов назад она показала яркие кадры в откровенном крохотном купальнике (чтобы посмотреть кадры проскрольте до конца новости).

В последнее время Амато опубликовала в своем Instagram целую серию эффектных фотографий, на которых она запечатлена в разнообразных купальниках. Таким образом модель показывает свой отдых, а заодно и рекламирует купальные костюмы.

На первом снимке девушка предстала в откровенном черном купальнике, в котором она стоит посреди басейна. Благодаря ракурсу она сумела выставить свое тело в максимально выгодном свете: гладкая загорелая кожа, соблазнительная грудь, тонкая талия стройные ноги знаменитости.

На втором фото девушка примеряла крохотный купальник: белый лифчик и кофейного цвета плавки. Сама Николь не особо старается их прикрывать, даже напротив – она позирует, прогибаясь и делая акцент на пышной груди, тонкой талии и выдающихся ягодицах. Ее волосы влажные, как и сам купальник, словно девушка только вышла из воды.

К сожалению, пользователи сети не смогут оставить свои комментарии Николь, ведь девушка оставила снимки в своем Instagram-Сториз.

Но хочется оставить для нее несколько комплиментов и сказать: «Вы одна из самых красивых женщин в мире», «Оооо самая красивая», «О, какая горячая», «Красивая детка», «Девушка на миллион».

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