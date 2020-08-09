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Наступного тижня Україну накриють сильні дощі та грози з помітним похолоданням

Як передає Politeka.net, таку погоду прогнозує Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, 10 серпня в західних, центральних і північних регіонах України пройдуть грозові дощі, температура повітря очікується на рівні 25-28 градусів тепла. У той же час, на півдні очікується суха погода з тепературою повітря від +29 до +32 градусів.

11 серпня дощі продовжать заливати Захід, Центр і Північ, а також дійдуть до Харківської області. У більшості районів України різко похолодає до +24, на півдні та сході очікується тепліша погода - від +27 до +31.

12 серпня, згідно з прогнозом, грозові хмари разом з рясними опадами доберуться до південних і східних областей, дощі пройдуть також в Карпатах. У західних, північних і центральних регіонах країни похолодає до 21-25 градусів тепла, в інших температура буде від +27 до +31 градусів.

Як очікують синоптики, 13 і 14 серпня сонце знову засяє над Україною, але при цьому погода залишиться прохолодною. У більшості областей прогнозується середня температура від +20 до +24 градусів, а на півдні країни - до +28.

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