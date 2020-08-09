Меган Маркл столкнулась с рядом проблем, когда жила в Великобритании

В частности, герцогиня Сассекская никогда не чувствовала себя раскованно в королевской семье и часто не понимала, как она должна была себя вести.

Об этом рассказал королевский биограф Эндрю Мортон, ставший известным благодаря своей книге о принцессе Диане.

Эксперт выступил с речью в преддверии выхода документального фильма «Гарри и Меган: Новые откровения». Ожидается, что кинолента расскажет о череде событий, которые привели пару к решению отказаться от звания старших членов королевской семьи и переехать жить в США.

По словам биографа, королевская семья заставила Меган Маркл страдать своими бесчислинными правилами и нормами, к которым актриса не могла привыкнуть. Он объяснил, что Меган, как «настоящей женщине 21 века», было крайне трудно сдерживать эмоции во время приемов и согласно королевским обычаям «ничего не говорить».

Также Эндрю отметил, что Маркл было неимоверно сложно пережить критику, с которой она столкнулась, став членом королевской семьи. Меган Маркл настолько досталось, что после жизни в королевском дворце ей пришлось обратиться к психологу.

«Герцогиня была потрясена, когда на нее обрушился негатив. Меган никогда не могла высказаться и опровергнуть все слухи, которые ходили вокруг нее. Может сейчас ей поможет психолог. Я очень сочувствую бедной девушке», — подытожил он.

Напомним, что недоверчивая Меган Маркл подсунула принцу Гарри тещу, неожиданные подробности.

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