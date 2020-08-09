Про смерть Дуди повідомив і його син

Народний артист України Анатолій Дцда помер на 74-році життя 8 серпня

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Одеської міськради.

Він був відомим оперним тенором, педагогом і професором, а свого часу навіть керував Одеським національним академічним театром опери та балету.

Про смерть батька у Фейсбуці написав і його син, піаніст Олексій Ботвінов.

"Тато все своє життя присвятив служінню мистецтву. Абсолютно безкорисливому, ідеалістичному служінню музиці. Він дуже хотів, щоб цього літа фестиваль Odessa Classics відбувся. Я знаю, що єдино правильним для мене рішенням буде проведення фестивалю за наміченим планом. Ми з татом останні місяці постійно говорили про ситуацію з культурою під час епідемії. Його пристрасним бажанням було, щоб наш фестиваль відбувся незважаючи на всі безпрецедентні труднощі. Я присвячую цей фестиваль своєму татові", - йдеться в повідомленні.

Анатолій Дуда в 1977 році закінчив Одеську державну музичну академію імені Нежданової. Ще будучи студентом, він став солістом обласної філармонії, а за рік до випуску виконував соло в Одеському театрі опери та балету.

У його репертуар входили десятки найвідоміших партій.

П'ять років одесит Дуда співав за контрактом у Варшавському національному оперному театрі, а потім із сольними програмами об'їхав чимало країн Європи, а також виступав у США.

Користуючись величезною любов'ю публіки, він успішно займався й адміністративною роботою. Так, з 1989 по 1993 Рік Дуда був художнім керівником обласної філармонії, а в 1994 році став головою правління Одеського відділення Національної Спілки театральних діячів України і займав цей пост до 2009 року.

У 2009 році артист зайняв посаду в.о. генерального директора Одеського театру опери та балету, на якій був до 2010 року.

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