О смерти Дуды сообщил и его сын

Народный артист Украины Анатолий Дуда скончался на 74-году жизни 8 августа

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.

Он был известным оперным тенором, педагогом и профессором, а в свое время даже руководил Одесским национальным академическим театром оперы и балета.

О смерти отца в Фейсбуке написал и его сын, пианист Алексей Ботвинов.

«Папа всю свою жизнь посвятил служению искусству. Совершенно бескорыстному, идеалистичному служению Музыке. Он очень хотел, чтобы этим летом фестиваль Odessa Classics состоялся. Я знаю, что единственно правильным для меня решением будет проведение фестиваля по намеченному плану. Мы с папой последние месяцы постоянно говорили о ситуации с культурой во время эпидемии. Его страстным желанием было, чтобы наш фестиваль состоялся несмотря на все беспрецедентные трудности. Я посвящаю этот фестиваль своему Папе», — говорится в сообщении.

Анатолий Дуда в 1977 году закончил Одесскую государственную музыкальную академию имени Неждановой. Еще будучи студентом, он стал солистом областной филармонии, а за год до выпуска солировал в Одесском театре оперы и балета.

В его репертуар входили десятки самых известных партий.

Пять лет одессит пел по контракту в Варшавском национальном оперном театре, а затем с сольными программами объехал немало стран Европы, а также выступал в США.

Пользуясь огромной любовью публики, он успешно занимался и административной работой. Так, с 1989 по 1993 год Дуда был художественным руководителем областной филармонии, а в 1994 году стал председателем правления Одесского отделения Национального союза театральных деятелей Украины и занимал этот пост до 2009 года.

В 2009 году артист занял должность и.о. генерального директора Одесского театра оперы и балета, на которой был до 2010 года.

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