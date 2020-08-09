Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей вирішила знятися без білизни в бунтарському образі

Дівчина прославилася саме завдяки старанним тренуванням, розповідям про харчування і постійним записам під час занять. Соммер любить розповідати про своє життя, проте найбільше увагу фанатів звернено на постановочні кадри моделі.

Соммер знялася в зухвалій куртці зі зміїним принтом і чорній білизні. При цьому дівчина залишилася без ліфчика, зовсім не відчуваючи збентеження перед обхектівом. Навпаки, вона якомога частіше показує свої кращі кадри зі зйомок і вигідно почеркує свої форми. Незважаючи на те, що Рей не може похвалитися пишними розмірами, як у Чері або Демі Роуз, дівчину це зовсім не бентежить.

«Будь моєю подругою, я люблю тебе тебе ♥ ️ ♥ ️😍🤤», «Ти моя любов до знаменитості, зніми цю сорочку», «Соммер – нищівна панночка, просто фатальна», «Зніми куртку», «мій Fortnite персонаж», «вау, вау, я ніколи раніше в житті не бачив такої чудової або гарної жінки або чоловіка, доки не побачив тебе, вау, вау, Соммер Рей, ти справжня богиня @sommerray», «Припиніть чинити з нами так 🍆🔥», «Твоя гаряча, чи можу я їздити з тобою, на мотоциклі», «Зніми піджак будь ласка», «Ви всі хочете пити, шалено жадаєте», - пишуть фанати.

Також фітнес-модель підкорила літнім образом. Соммер вирішила знятися в новій фотосесії в несподіваному вигляді. Примірявши лише топ з сіточки і леопардову білизну, дівчина не тільки здивувала сміливістю кадру, але ще і виставила напоказ свої достоїнства.

Як відомо, найчастіше в профілі знаменитості в соціальній мережі Instagram можна знайти кадри зі спортзалу, спекотні фото з тренувань в модних трендових костюмах і рекомендації по правильним вправам длятого, щоб накачати рельєфні форми без проблем.

Зрідка дівчина ділиться фото з пляжу або фотосесій, влаштованих в модних студіях. Наприклад, в цей раз Соммер підкорила провокаційною позою в однм білизна і тонкій сіточці, зовсім не приховує її груди.

"Чиє ім'я ви шукаєте в переглядах історії Insta?» ,- написала під фото Соммер.

Ось що відповіли фанати:

"Дуже гаряча», «чорт візьми, ти виглядаєш красиво і гаряче», «клас», «Вау, хороша поза», «Гарячий вигляд і вона теж», «мені 29 років, але я не люблю тебе, Мені подобається твій контент, і я підтримую тебе», "як голодна кішечка".

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