Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй решила сняться без белья в бунтарском образе

Девушка прославилась именно благодаря усердным тренировкам, рассказам о питании и постоянным записям во время занятий. Соммер любит рассказывать о своей жизни, однако больше всего внимание фанатов обращено на постановочные кадры модели.

Соммер снялась в дерзкой куртке со змеиным принтом и черном белье. При этом девушка осталась без лифчика, совсем не испытывая смущения перед обхективом. Напротив, она как можно чаще показывает свои лучшие кадры со съемок и выгодно почеркивает свои формы. Несмотря на то, что Рэй не может похвастаться пышными размерами, как у Чери или Деми Роуз, девушку это совсем не смущает.

«Будь моей подругой, я люблю тебя тебя ♥ ️ ♥ ️😍🤤», «Ты моя любовь к знаменитости, сними эту рубашку», «Соммер – сокрушительная барышня, роковая просто», «Сними куртку», «мой Fortnite персонаж», «вау, вау, я никогда раньше в жизни не видел такой великолепной или красивой женщины или человека, пока не увидел тебя, вау, вау, Соммер Рэй, ты настоящая богиня @sommerray», «Прекратите поступать с нами так 🍆🔥», «Твоя горячая, могу ли я ездить с тобой, на мотоцикле», «Сними пиджак пожалуйста», «Вы все хотите пить, безумно жаждете», - пишут фанаты.

Также фитнес-модель покорила летним образом. Соммер решила сняться в новой фотосессии в неожиданном виде. Примерив лишь топ из сеточки и леопардовое белье, девушка не только удивила смелостью кадра, но еще и выставила напоказ свои достоинства.

Как известно, чаще всего в профиле знаменитости в социальной сети Инстаграм можно найти кадры из спортзала, жаркие фото с тренировок в модных трендовых костюмах и рекомендации по правильным упражнениям длятого, чтобы накачать рельефные формы без проблем.

Изредка девушка делится фото с пляжа или фотосессий, устроенных в модных студиях. К примеру, в этот раз Соммер покорила провокационной позой в однм белье и тонкой сеточке, совсем не скрывающей ее грудь.

«Чье имя вы ищете в просмотрах истории Insta?», - написала под фото Соммер.

Вот что ответили фанаты:

«Очень горяча», «Черт возьми, ты выглядишь красиво и горячо», «Класс», «Вау, хорошая поза», «Горячий вид и она тоже», «Мне 29 лет, но я не люблю тебя, мне нравится твой контент, и я поддерживаю тебя», «Как голодная кошечка».

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