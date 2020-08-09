Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, блиснула фігурою в незвичайному в'язаному бікіні

Кожен день Демі любить проводити яскраво і насичено, причому робить це зірка на пляжі. Відпочиваючи і веселячись на узбережжі, необхідно і без жарких фото. Фактично кожен день модель може показати себе в новому бікіні.

Будучи представником декількох модних брендів, Роуз не соромиться підкреслювати достоїнства навіть самими провокаційними нарядами. Цього разу вона вохстила засмаглим тілом у в'язаному бікіні з різнобарвним принтом на ліфчику.

Крихітне бікіні ледь змогло приховати груди зірки, яку сама Демі не люібт ховати:

"Вона наймиліша дівчина в світі ❤ 🥰 🔥 @ demirose», «так, найкрасивіша і сексуальна«," ця дівчина чудова. Строго чудово. На мій погляд, я не думаю, що багато дівчат можуть стояти поруч з нею. Потім БОГ зробив її, він побачив досконалість" « " так смачно ... це змушує вас його кусати ... 😏 ", "Красива поза, мені подобається обстановка для шикарної жінки», «Bombon»," така красива🌷", - пишуть користувачі.

Також модель вирішила захопити кадри зі зйомок в новому бікіні з мереживною вишивкою з боків і на ліфчику. Струнка красуня з пишними формами похвалилася в різних позах своїми достоїнствами.

Для більшої пікантності і різноманітності, Демі взяла в руці кокосовий коктейль і доповнила образ чорною прозорою накидкою. Також на фото можна помітити стильні сонцезахисні окуляри і акуратно укладені локони зірки.

Дівчина вирішила блиснути фігурою в різних ракурсах, в черговий раз здивувавши мережу обсягами своїх сідниць:

"Beautiful⚘ ⚘ ⚘ ⚘», «нічого собі це гаряче🌹 😊 🔥 😜 🤩 🥰», «найгарячіше на сьогодні😙 😙 😙 😙 😙 😙», «дуже красиво», «mamasita😍 😘 😘 😘 😘», «Моя любов❤️❤️», « 🔥 🔥 найкраща дівчина», 2у цієї дівчини чудове тіло, яке не має собі рівних. Господь безумовно звів нас з богинею. Амінь!!!!!", "Чудова дівчина🌹❤️🌹❤️ ідеальна".

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

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