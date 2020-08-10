Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала, як відпочиває на прогулянці в новому стилі

Найбільше в профілі Насті в Instagram можна побачити фото з відпочинку, зроблених на пляжі, або ж кадри з постановочних фотосесій. Переважно, на знімках дівчина без сорому демонструє своє тіло в одних мереживах або ледь помітній білизні і купальниках.

Тому нове фото в профілі Квітко, на якому вона позує в скромному ТОПі з глибоким декольте і довгій спідниці небесно-блакитного відтінку в крихітну квітку викликало бурю в мережі. Коментатори почали масово дивуватися образу Насті, яка показала свої троянди, біля яких вона і позувала.

«Виглядає Просто безглуздо», «Вітаю 🎉», «Твої форми просто для розваги», «Замість тисячі слів», «Декольте глибше і глибше🔥», «ти чудова мила леді 😘 😍🔥🌹👑❤💋💙», «Краща модель 👏», «Прекрасна королева заслуговує квітів 😍❤️😍❤️», «Прекрасна богиня❤️😻😻😍», «Дивно 🔥», «чудові подарунки 😍 Я просто хочу знати, що написано на конверті квітами 🤣🤣🤣 гарна красива ніч ♥ ️😘», «Дивовижні вигини😍😍😍😍🔥❤️», - пишуть фанати.

Також Анастасії вдалося підкорити спекотним фото в новому образі. Як відомо, найчастіше на сторінці Квітко з'являються фото, на яких вона позує в провокаційних бікіні, модній білизні або ж взагалі без нічого. Однак, цього разу кадр був не схожий на попередні.

Схоже, відправившись відпочивати, дівчина вирішила похвалитися неймовірним образом в червоній сукні з зухвалими розрізами на стегнах. Глибоке декольте доповнило новий ансамбль зірки, причому відразу видно, що з'явилася на публіці Настя без білизни, а тонкі лямки сукні ледь витримують її пишні форми.

"люблю цей наряд - ти немов хижачка," для моїх очей далеко не ангелок«, " у мене питання? Що таке рай?", "Привіт, дитинко" « "янголятко", "цей дьяволенок приголомшливий«, "демоница з личком ангела" « " твоє прекрасне прекрасне прекрасне Плаття 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 люблю твою прекрасну прекрасну * опку 😋 😋 😋 😋 😋 чудово виглядає королева стилю👑».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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