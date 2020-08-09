У Києві попрощалися з сином виконавця Віктора Павлика, який помер від раку

Як передає Politeka.net, про це у себе в Фейсбук написала співачка і хрещена мати Павла Павлика Анжеліка Рудницька. Жінка написала пост про свого хрещеника і опублікувала фото могили хлопця.

Як стало відомо, прощання з хлопцем проходило в Києві в закритому форматі. На похоронах були присутні тільки найближчі люди Павла. Рудницька зазначила, що Павло був дуже красивим і світлим хлопцем.

«Ми з дівчатами мріяли ще до народження, щоб був високий світлоокий брюнет, здоровий і щасливий. Так і було до того, як рак вчепився в Пашин хребет. Наш хлопчик був хороший, світлий, з тендітною душею, наповненою любов'ю. Талановитий, з почуттям гумору, мріями і великими планами», - розповіла хрещена мати.

За її словами, під час прощання з Пашею вона почула послання для найближчих людей хлопця. Рудницька зазначила, що друга хрещена мати теж почула це послання. Співачка сподівається, що люди, яким воно адресоване, почують його.

Як відомо, син Павлика помер на 22-му році життя. Хлопець довгий час боровся з раком, але повного одужання так і не відбулося.

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