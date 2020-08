View this post on Instagram

Пост, який не хотілося б побачити ніколи. Лора Созаєва написала: «Господь забрав нашого ангела». Згадую, як з Віктор Павлик зустрічали Лору з пологового будинку з кульками і велетенським зайчиком. Як тримала крихітного Павлика на руках. Як милувалися всі ці роки його вродою і ямочками на щічках. Як святкували ДН і не змовляючись подарували Паші кроликів. Як раділи, коли хлопчик став вищий за тата і маму. Як думали-гадали, ким стане талановитий Паша. Як захоплювалися його поставою у військовому строї. Як дивувалася його ніжності і любові до мами. Як нервували, коли дізналися про хворобу Паші. Як молилися всі ці роки за його одужання. Після посиденьок ми всі вийшли з його кімнати. Паша попросив: «Анжеліко, ти можеш залишитися?» Я підійшла до хлопчика, погладила його густе волосся. - Як ти вставала ноги, розкажи. Ми говорили про те, що хвороба не може бути сильнішою за людину, про те, як важливо боротися, скільки є сил, про те, що ми не з тих, хто відступає, про віру і любов... Хай твоя душа спочиває в обіймах Господа, хлопчику. Світла пам‘ять... ПлАчу😥 Співчуваю, дорогі мої Лора і Вітя. Він так хотів, щоб ви були разом... @viktorpavlik