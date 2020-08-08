У п'ятницю, 7 серпня, стало відомо про смерть 21-річного сина відомого українського співака, Віктора Павліка

Павло Павлик помер в результаті онкологічного захворювання, з яким боровся протягом двох років, пише Politeka.net. Свої співчуття висловили багато українських зірок, в тому числі співачка Анжеліка Рудницька. Остання посвітила трагічній новині кілька постів з архівними фото в Instagram.

Рудницька згадала, як маленького Павла забрали з пологового будинку. На відповідних фото щасливі батьки тримали грудничка на руках і посміхалися. Крім фото, де Віктор Павлік стояв з третьою дружиною, Ларисою Созаєвою, також можна побачити знімок, де він позує разом з двома дітьми від попередніх шлюбів.

Рудницька зазначила, що Павло народився "красенем", і батьки ще до народження знали, як його назвуть.

Павлик-старший зустрічав з пологового будинку дружину і сина з кульками й величезним зайцем.

"Грудочка щастя виріс і перетворився на красеня. Але рак такий підступний. Світла пам'ять тобі, сонечко... Твоя душа з Господом, а наші душі в сльозах і печалі", - написала співачка.

Також артистка згадала, що Павло до кінця своїх днів мріяв, що батьки знову будуть разом (зараз Віктор Павлік пов'язаний узами шлюбу з молодою дружиною Катериною Реп'яховою).

Одного разу Павло звернувся до Рудницької за порадою, адже зірка сама пережила важку хворобу, через яку була прикута до ліжка.

"Як ти вставала ноги, розкажи", - поцікавився молодий чоловік.

Обидва говорили про те, що хвороба не може бути сильнішою за людину і важливість боротьби за життя, а також про віру і любов.

Однак, на жаль, дива не сталося і син відомого співака помер.

"Співчуваю, дорогі мої Лора і Вітя. Він так хотів, щоб ви були разом...", - написала Анжеліка.

"Такі гарні фото... печаль, біль...", "Сумно дуже ((( Царство Небесне", " дуже сумно і боляче! У мене немає слів, щоб втішити Вітю😟 світла пам'ять, Павлик!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, син Віктора Павлика не зміг перемогти рак, крик душі облетів мережу: "Залишилося протриматися в живих».

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