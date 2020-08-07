Український співак Віктор Павлік висловився про смерть свого молодшого сина Павла

Як пише Politeka.net, музикант присвятив цій трагічній події пост у соціальній мережі Facebook.

7 серпня стало відомо про те, що Павло Вікторович Павлик пішов з життя після тривалої боротьби з раком. Через кілька годин народний артист України коротко написав про свою втрату: "Спочивай з Богом, синку, ти тепер мій Ангел амінь❤️🙏". На додачу він прикріпив відеокліп на пісню "Кохаю я Тебе мій Ісус".

Молода дружина Віктора Павлика, концертний директор Катерина Репяхова у своєму "Instagram" повідомила, що у зв'язку з трагедією не витримала і вирішила раніше повернутися до Києва з Болгарії, куди полетіла відпочивати.

Багато користувачів соціальної мережі висловили свої співчуття в коментарях:

"Дуже дуже обіймаю. Нехай Паша з миром спочиває, янголятко"; " Царство Небесне! Твій син, дуже гідно пройшов всі страшні випробування, не кожна зріла людина на таке здатний, нехай його душа знайде спокій в кращому і справедливому світі, ніж наш! Щирі співчуття!"; "Прийми мої щирі співчуття! Сумую разом з тобою!"; "Вітенька, Тримайся! Нехай Твій син летить з Богом. Він був гідний свого шляху... Прийми мої щирі співчуття"; " Вітюша, співчуваю друг мій! Немає більшого болю ніж втрачати дітей. Царство Небесне 🙌".

З 2018 року Павло безуспішно боровся з важкою хворобою - саркомою хребців. Він пройшов кілька курсів хіміотерапії, проте лікування виявилося безуспішним, і хлопець від Нього відмовився. В кінці липня молодий чоловік опинився в хоспісі, де і провів останні дні. В одному зі своїх останніх повідомлень в соціальній мережі Павло заявив, що постарається протриматися, скільки зможе, а також закликав читачів цінувати найважливіші моменти життя, поки є така можливість.

Нагадаємо, син Віктора Павлика не зміг перемогти рак, крик душі облетів мережу: "Залишилося протриматися в живих».

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