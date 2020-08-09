В Україні подорожчав газ, що несе деякі ризики для населення

Новий тариф "Нафтогазу «в умовах ринку на серпень виявився дорожчим, ніж липневий на 9%, а за» оптовим «тарифом» доведеться платити більше на 59%.

Експерти застерігають і радять українцям перед укладенням тривалої угоди дізнатися, що пропонують інші, пише Главком.

Зараз ціни в Україні на своєму мінімумі, але до осені буде подорожчання. Справа в тому, що вже нині тенденція на світових ринках розгорнулася. Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки-постійно дорожчає.

"Ринок і маленька ціна-поняття несумісні. Зараз ціна 2,7-4,1 тисяч гривень за тисячу кубометрів, а взимку ціна може бути 10 тисяч за газ. Це ринок", - сказав експерт Артем Компан.

У той же самий час, Артем Щербак попередив, що зараз очікувані ціни восени знаходяться в межах 4-5 тисяч гривень з ПДВ за тисячу кубометрів. Наприклад, збереження і можливе посилення карантинних заходів, а значить, зменшення попиту з боку побутових споживачів.

Ще одна позиція «газових скептиків» стосується того, чи буде вигідною покупка газу відразу на рік вперед по 4,73 грн/куб. зрозуміло, що протягом частини сезону ціни будуть високими (тоді буде економія), проте поза опалювального сезону, можливо, доведеться серйозно переплачувати за газ.



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