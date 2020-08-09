Стало відомо, що чекає курс валют в Україні наступного тижня

Весь липень валютний ринок України лихоманило. Долар то різко зростав, то трохи падав. Однак після відносної тримісячної стабільності такі гойдалки розбурхали як гравців фінансового ринку, так і пересічних українців.

Аналітик і економіст Вадим Іосуб у коментарі для видання "РБК-Україна" поділився своїм прогнозом з приводу курсу валют в Україні на наступний тиждень.

За його прогнозами, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може подешевшати до 27,5/27,7 грн.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,04-0,4%.

Також раніше повідомлялося, що за словами фінансистів, попит на американську валюту різко знизився - на попередньому тижні на українському міжбанку була не дуже жвава торгівля. Обсяг торгів скоротився з $120 млн до $102 млн.

Українці кинулися скуповувати старі і нові випуски ОВДП, і це буде тиснути на валютний ринок і на курс гривні, але поки, якщо вірити фінансистам, не критично. Крім того, серед українців зріс попит до злитків золота.

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