Андрій Пальчевський висловився про терміни перебування при владі депутатів та президента України

Як передає Politeka.net, свою позицію громадський діяч озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24"( щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, президент повинен піти з посади після п'яти років.

"Ви знаєте, що я прихильник жорстких термінів для президента. 5 років і не більше. Володимир Олександрович робить дуже велику помилку, кажучи, що може піти на другий термін. Не треба", - упевнений громадський діяч.

Не обійшов стороною Пальчевський і Верховну Раду. У приклад він навів Конгрес США, в якому розглядають заміну депутатів кожні два роки.

"Чим швидше вони змінюються, тим менше обростають всякими "шкідливими водоростями", - упевнений він.

Раніше громадський діяч Андрій Пальчевський звернув увагу на критичну проблему, яка заважає Україні розвиватися.

За його словами, в країні потрібно просувати науку і навчання, а на цьому фронті нічого не робиться.

Як зазначив Пальчевський, навіть тим українцям, які здобули гарну освіту, ніде застосовувати свої знання на практиці. Тому і відбувається так звана "витік мізків" - люди вважають за краще їхати за кордон і там шукати собі високооплачувану роботу.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський висловився про карантинний бунт в Україні: "справедливість повинна бути абсолютною, закон єдиний для всіх"

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив, що вибори восени можуть не відбутися

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