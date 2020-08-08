Андрей Пальчевский высказался о сроках нахождения у власти депутатом и президента Украины

Как передает Politeka.net, свою позицию общественній деятель озвучил в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, президент должен уйти с должности после пяти лет.

"Вы знаете, что я сторонник жестких сроков для президента. 5 лет и не более. Владимир Александрович делает очень большую ошибку, говоря, что может пойти на второй срок. Не надо", - уверен общественный деятель.

Не обошел стороной Пальчевский и Верховную Раду. В пример он привел Конгресс США, в котором рассматривают замену депутатов каждые два года.

"Чем быстрее они меняются, тем меньше обрастают всякими "вредными водорослями", - уверен он.

Ранее общественный деятель Андрей Пальчевский обратил внимание на критическую проблему, которая мешает Украине развиваться.

По его словам, в стране нужно продвигать науку и учебу, а на этом фронте ничего не делается.

Как отметил Пальчевский, даже тем украинцам, которые получили хорошее образование, негде применять свои знания на практике. Поэтому и происходит так называемая "утечка мозгов" - люди предпочитают уезжать за границу и там искать себе высокооплачиваемую работу.

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине: "Справедливость должна быть абсолютной, закон един для всех"

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил, что выборы осенью могут не состояться

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как шикуют «слуги народа»







