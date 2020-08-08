Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, посвітила достоїнствами в неймовірній сукні з шовку

Цього разу Анастасії вдалося підкорити спекотним фото в новому образі. Як відомо, найчастіше на сторінці Квітко з'являються фото, на яких вона позує в провокаційних бікіні, модній білизні або ж взагалі без нічого. Однак, цього разу кадр був не схожий на попередні.

Схоже, відправившись відпочивати, дівчина вирішила похвалитися неймовірним образом в червоній сукні з зухвалими розрізами на стегнах. Глибоке декольте доповнило новий ансамбль зірки, причому відразу видно, що з'явилася на публіці Настя без білизни, а тонкі лямки сукні ледь витримують її пишні форми.

"люблю цей наряд - ти немов хижачка," для моїх очей далеко не ангелок«, " у мене питання? Що таке рай?", "Привіт, дитинко" « "янголятко", "цей дьяволенок приголомшливий«, "демоница з личком ангела" « " твоє прекрасне прекрасне прекрасне Плаття 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 люблю твою прекрасну прекрасну * опку 😋 😋 😋 😋 😋 чудово виглядає королева стилю👑».

Нагадаємо, ми також писали, що дівчина не любить говорити про схуднення, більш того, модель з пишними формами і тонкою талією всіляко уникає питань про целюліт і Фотошопі своїх фото. При цьому красуня не боїться показувати себе на пляжі в занадто сміливих бікіні. І цей раз не став винятком.

Анастасія цього разу блиснула на узбережжі модним купальником з золотисто-чорної тканини, вдало переливається на сонці. При цьому сама Квітко сховалася за деревом, об яке злегка притулилася для більш вигідного ракурсу. Варто відзначити, що дівчині майстерно вдається захоплювати не тільки купальниками, але і формами досить великого розміру.

"Так мило 👌 🙂 vi😍", «приємно бачити тебе особисто, ти знаєш, як спокусити», «супер приваблива🍌 🍌», " у тебе красиве тіло, Анастасія🔥 🔥 🔥 🔥"," я хочу побачити тебе особисто, дитинко, люблю тебе", "ідеальна красуня, тіло просто чудове🔥», «beutiful😘😘😘😘😘😘😘», «Я помилився, з меншою кількістю красивого одягу тобі краще".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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