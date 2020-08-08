Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, посветила достоинствами в невероятном платье из шелка

В этот раз Анастасии удалось покорить жарким фото в новом образе. Как известно, чаще всего на странице Квитко появляются фото, на которых она позирует в провокационных бикини, модном белье или же вообще без ничего. Однако, в этот раз кадр был не похож на предыдущие.

Похоже, отправившись отдыхать, девушка решила похвастаться невероятным образом в алом платье с дерзкими разрезами на бедрах. Глубокое декольте дополнило новый ансамбль звезды, причем сразу видно, что появилась на публике Настя без белья, а тонкие лямки платья едва выдерживают ее пышные формы.

«люблю этот наряд - ты словно хищница, «для моих глаз далеко не ангелок», «У меня вопрос? Что такое рай?», «Привет, детка», «Ангелочек», «Этот дьяволенок потрясающий», «демоница с личиком ангела», «твое прекрасное прекрасное прекрасное платье 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 люблю твою прекрасную прекрасную *опку 😋😋😋😋😋 великолепно выглядящая королева стиля 👑».

Напомним, мы также писали, что девушка не любит говорить о похудении, более того, модель с пышными формами и тонкой талией всячески избегает вопросов о целлюлите и фотошопе своих фото. При этом красотка не боится показывать себя на пляже в слишком смелых бикини. И этот раз не стал исключением.

Анастасия в этот раз блеснула на побережье модным купальником с золотисто-черной ткани, удачно переливающейся на солнце. При этом сама Квитко спряталась за деревом, о которое слегка прислонилась для более выгодного ракурса. Стоит отметить, что девушке мастерски удается восхищать не только купальниками, но и формами довольно большого размера.

«Так мило 👌🙂 vi 😍», «Приятно видеть тебя лично, ты знаешь, как соблазнить», «Супер привлекательная 🍌🍌», «У тебя красивое тело, анастасия🔥🔥🔥🔥», «Я хочу увидеть тебя лично, детка, люблю тебя», "Идеальная красотка, тело просто чудесное 🔥», «Beutiful😘😘😘😘😘😘😘», «Я ошибся, с меньшим количеством красивой одежды тебе лучше».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.