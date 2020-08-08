Українці можуть не гасити заборгованості за газ



Зараз механізму впливу на боржників у газових операторів немає, йдеться в опублікованій статті на "112 Україна".

Також Українцям можна не бояться відключення газу, адже їм автоматично на 60 або більше днів можна перейти на послуги постачальника "останньої надії", якою була обрана "газопостачальна компанія "Нафтогазу".

Крім того, також малоймовірно, що з вас зажадають сплатити заборгованість через суд: представники Феміди і без того завалені справами і не дуже охоче беруться за стягнення з фізосіб.

За словами Володимира шведського, CEO "Енерджі Трейд Груп", в ситуації, що склалася, можна буде "міняти постачальників газу і не платити попереднім".

"Враховуючи те, що на українському ринку газу працює 700 ліцензіатів, можна хоч десять років міняти постачальників і не платити попереднім", - зазначив експерт.

Нагадаємо, вже з 1 серпня 2020 року ціни для населення, як з 2015 року для промисловості, визначаються ринком.

Після запуску ринку газу тепер постачальники можуть самі вирішувати, за скільки продавати газ побутовим споживачам.

У Нафтогазі вже попередили, що в серпні ціна на газ злетіла на 9% до 3,24 грн/кубометр. У монополісті виправдалися, що тариф підвищили через те, що "ринок входить в сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду".

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