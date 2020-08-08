Украинцы могут годами не гасить задолженности за газ - управы на них пока нет

Сейчас механизма влияния на должников у газовых операторов нет, говорится в опубликованной статье на "112 Украина".

Также украинцам можно не боятся отключения газа, ведь им автоматически на 60 или больше дней можно перейти на услуги поставщика "последней надежды", которой была выбрана "Газопоставляющая компания "Нафтогаза".

Кроме того, также маловероятно, что с вас потребуют оплатить задолженность через суд: представители Фемиды и без того завалены делами и не очень охотно берутся за взыскания с физлиц.

По словам Владимира Шведского, CEO "Энерджи Трейд Груп", в сложившейся ситуации, можно будет "менять поставщиков газа и не платить предыдущим".

"Учитывая то, что на украинском рынке газа работает 700 лицензиатов, можно хоть десять лет менять поставщиков и не платить предыдущим", - отметил эксперт

Напомним, уже с 1 августа 2020 года цены для населения, как с 2015 года для промышленности, определяются рынком.

После запуска рынка газа теперь поставщики могут сами решать, за сколько продавать газ бытовым потребителям.

В Нафтогазе уже предупредили, что в августе цена на газ взлетела на 9% до 3,24 грн/кубометр. В монополисте оправдались, что тариф повысили из-за того, что "рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода".

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