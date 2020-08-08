Підвищення мінімальної зарплати вплине на розмір пенсій
За словами фінансового аналітика Єгора Комова, зростання зарплати в кращому випадку дозволить самим малозабезпеченим зберегти свій рівень доходів, з урахуванням того, як в країні ростуть ціни, наводить його словами "Обозреватель".
Після підвищення мінімалки з 1 січня 2021-го до 6000 грн і з 1 липня 2021-го до 6500, піднімуться і пенсії, але тільки для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Зазначені категорії мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімалки.
З 1 січня 2021 року-2400 грн і з 1 липня 2021 року-2600 грн
У Мінфіні вже сказали, що гроші на підвищення зарплати в 2020 році знайшли. А от кошти на два етапи підвищень в 2021 році ще шукають.
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Нагадаємо, 6 серпня проект про збільшення мінімальної зарплати до 5000 гривень був визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, отриманий Радою і переданий на розгляд керівництва парламенту, а вже 7 серпня він був направлений на розгляд комітету з питань бюджету.
Законопроект може бути прийнятий на позачерговому засіданні Верховної Ради, і повинен буде набрати чинності на наступний день після його публікації.
До цього ми розповідали, що в Україні запланували поетапне підвищення мінімальної заробітної плати. За словами представника парламенту у Верховній Раді Василя Мокана, мова йде про декілька етапів підвищення.
Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.
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