В Україні з'явилися нові райони, які потраплять до Червоної карантинної зони

Центр громадського здоров'я МОЗ оновив карту карантинних зон в Україні.

Зокрема, в країні з'явилися нові червоні зони, де діють найжорсткіші обмеження.

Нові обмеження почнуть діяти у відповідних зонах з понеділка, 10 серпня.

В Україні запланували поетапне підвищення мінімальної заробітної плати

Як розповів представник Кабміну в парламенті Василь Мокан, на цей час мова йде про чотири етапи підвищення, один з яких відбудеться вже у вересні.

Перше підвищення буде несуттєвим, щоб не навантажувати бізнес, як в 2016-2017 роках, коли мінімалку дуже різко підвищили.



Курс валют в Україні 8 серпня застигне перед гучним падінням, Гривня вже починає готуватися до удару

Так, Долар після вихідних почне торги з неймовірного падіння: -3,07 гривні. До середини минулого дня Долар вже впав до 2765,66 гривні.

А до кінця вечора гривня все-таки почала "дотискати" валюту.

Пасажирський літак з двома сотнями людей на борту впав під час посадки

Аварія сталася в аеропорту Калікута. Літак прилетів з Дубая і при посадці вилетів за межі злітно-посадкової смуги. За фотографіями в соцмережах видно, що літак розбився на дві частини. Ймовірно, такі пошкодження літак отримав через велику швидкість.

Варто відзначити, що в Індії наразі йдуть дощі, що серйозно ускладнює роботу рятувальників. Повідомляється, що літак могло занести з цієї ж причини.

Станом на ранок, 8 серпня, кількість загиблих в результаті невдалої посадки літака індійської авіакомпанії Air India Express в аеропорту Кожикоде зросла до 17. Травми отримали щонайменше 112 осіб, їх госпіталізували.

Нагадаємо, що нова система пенсій в Україні, Кабмін вирішив різко змінити правила виплат: "кожен заплатить по...".

Як повідомляла Politeka, Томенко розкрив цинізм команди Зеленського з підвищенням мінімалки перед виборами: "примітивний рівень".

Також Politeka писала, що розмір виплат українцям різко збільшать, розкриті деталі нового закону.