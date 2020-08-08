В Україні з'явилися нові райони, які потраплять до Червоної карантинної зони
Центр громадського здоров'я МОЗ оновив карту карантинних зон в Україні.
Зокрема, в країні з'явилися нові червоні зони, де діють найжорсткіші обмеження.
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Нові обмеження почнуть діяти у відповідних зонах з понеділка, 10 серпня.
В Україні запланували поетапне підвищення мінімальної заробітної плати
Як розповів представник Кабміну в парламенті Василь Мокан, на цей час мова йде про чотири етапи підвищення, один з яких відбудеться вже у вересні.
Перше підвищення буде несуттєвим, щоб не навантажувати бізнес, як в 2016-2017 роках, коли мінімалку дуже різко підвищили.
Курс валют в Україні 8 серпня застигне перед гучним падінням, Гривня вже починає готуватися до удару
Так, Долар після вихідних почне торги з неймовірного падіння: -3,07 гривні. До середини минулого дня Долар вже впав до 2765,66 гривні.
А до кінця вечора гривня все-таки почала "дотискати" валюту.
Пасажирський літак з двома сотнями людей на борту впав під час посадки
Аварія сталася в аеропорту Калікута. Літак прилетів з Дубая і при посадці вилетів за межі злітно-посадкової смуги. За фотографіями в соцмережах видно, що літак розбився на дві частини. Ймовірно, такі пошкодження літак отримав через велику швидкість.
Варто відзначити, що в Індії наразі йдуть дощі, що серйозно ускладнює роботу рятувальників. Повідомляється, що літак могло занести з цієї ж причини.
Станом на ранок, 8 серпня, кількість загиблих в результаті невдалої посадки літака індійської авіакомпанії Air India Express в аеропорту Кожикоде зросла до 17. Травми отримали щонайменше 112 осіб, їх госпіталізували.
Нагадаємо, що нова система пенсій в Україні, Кабмін вирішив різко змінити правила виплат: "кожен заплатить по...".
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