Українських пенсіонерів попередили про те, що чиновники виділили на виплати за серпень ще кілька мільярдів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

"7 серпня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій за серпень», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що всього чиновники виділили три мільярди гривень. Всього в період з початку місяця було виділено 13,1 мільярда гривень.

"Виплата пенсій буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в тексті повідомлення.

До цього ми розповідали, що чиновники з ПФУ детально пояснили, кому і для чого необхідний страховий стаж. Також вони розповіли, хто, попри нововведення, залишиться з низьким рівнем виплат.



Так, в ПФУ пояснили, що страховий стаж потрібен тільки для того, щоб громадянин міг вийти на пенсію і мав право на отримання коштів від держави. Якщо ж говорити безпосередньо про пенсійні виплати, то вони майже ніяк не залежать від цього стажу.

Так, якщо пенсія була призначена до 1 жовтня 2011 року, а рівень зарплати у громадянина був низьким, то за 20 років стажу людина отримає пенсію в розмірі 1712 грн.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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