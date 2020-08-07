В Украине запланировали поэтапное повышение минимальной заработной платы

Как рассказал представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан в эфире канала "Украина 24", на данный момент речь идет о четырех этапах повышения, один из которых состоится уже в сентябре.

Отмечается, что с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тысяч гривен. В Минэкономразвития совместно с Минфином посчитали, что реальный прожиточный минимум в Украине сегодня составляет 4,9 тысячи гривен. Поэтому зарплата размером 5 тысяч должна покрыть эти расходы. Первое повышение будет несущественным, чтобы не нагружать бизнес, как в 2016-2017 годах, когда минималку очень резко повысили.

Далее минималку планируют повышать еще три раза на протяжении двух лет. С 1 января 2021 года зарплата может вырасти до 6 тысяч гривен, с 1 июля – до 6,5 тысяч гривен, а с 2022 года - до семи тысяч гривен.

Стоит отметить, что эти изменения должны одобрить в парламенте. По словам Мокана, в вопросе осовременивания пенсий и зарплат у Кабмина и Верховной Рады не должно быть разногласий.

«Повышение минимальной заработной платы было проработано по поручению президента, и я уверен в том, что оно найдет поддержку в парламенте», - отметил он.

Напомним, что новая система пенсий в Украине, Кабмин решил резко изменить правила выплат: "каждый заплатит по...".

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